রাজধানীর দারুস সালাম থেকে ১৮ জন গ্রেফতার

রাজধানীর দারুস সালাম এলাকায় অভিযান জানিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে দারুস সালাম থানা পুলিশ।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া বিভাগ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- আফজাল হোসেন বাবু (৩৫), আজিজুল ইসলাম (৩২), বশির (৩৫), বাবু (৪৫), জাবেদ রহমান (২৩), নিরব (২০), রাজীব (২৭), চুন্নু মিয়া (৫০), রফিকুল ইসলাম (৪০), রবিন হাসান (২০), শাহীন খান (২৯), এনায়েত হক শাকিল (২৬), সোহাগ (৩০), মিজানুর রহমান (২৬), আরমান আলী (২৩), ফায়েক (২৭), সাইদুল ইসলাম (৩৮ ) ও রবিউল ইসলাম (৩২)।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িতরা রয়েছেন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।