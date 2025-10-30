ভিসার মেয়াদের অতিরিক্ত অবস্থান করলে সেনজেন অঞ্চলে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন

সেনজেন ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে একদিনও অতিক্রম হলে গুরুতর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ঢাকার সুইডেন দূতাবাস। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দূতাবাসের এক সতর্ক বার্তায় এ কথা জানানো হয়।
ওই বার্তায় বলা হয়েছে, আপনার ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারের প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখার পরিকল্পনা করছেন? চমৎকার– তবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি আপনার ভিসার তারিখ এবং দিনের সংখ্যার ওপর নজর রাখছেন!
দূতাবাস বলছে, আপনি যদি আপনার শেনজেন ভিসার চেয়ে একদিনও বেশি সময় থাকেন তবে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে পারেন; যার মধ্যে রয়েছে পুরো শেনজেন অঞ্চল থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা।