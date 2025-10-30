X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
ইসির প্রতীক তালিকায় ‘শাপলা কলি’, গেজেট প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৯
ইসির প্রতীক তালিকায় ‘শাপলা কলি’, গেজেট প্রকাশ

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নতুন প্রতীকের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ‘শাপলা কলি’। প্রতীকটি যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ সাক্ষরিত এই গেজেট বিজি প্রেসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

গেজেটে অনুযায়ী, আর্টিকেল ৯৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, ‘নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮’-এর আলোকে তফসিলভুক্ত প্রতীকের তালিকায় ১০২ নম্বরে ‘শাপলা কলি’ প্রতীকটি যুক্ত করা হয়েছে।

শাপলা কলিসহ প্রতীক আরও তিনটি নতুন প্রতীক তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। এখন সব মিলিয়ে প্রতীকের সংখ্যা হলো ১১৯টি।

তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ১১৯টি প্রতীক হলো:

আপেল; গরুর গাড়ি; টেলিফোন; আনারস; রকেট; আম; আলমিরা; ঈগল; উদীয়মান সূর্য; একতারা; কাঁচি; গাভী; গামছা; গোলাপ ফুল; ঘণ্টা; ঘুড়ি; ঘোড়া; চাকা; চাবি; টেলিভিশন; ডাব; ড্রেসিং টেবিল; ঢেঁকি; তারা; তালা; থালা; দাঁড়িপাল্লা; ফুলের মালা; বই; বক; বাঘ; বটগাছ; বাইসাইকেল; বালতি; বেবী টেক্সি; বৈদ্যুতিক পাখা; রেল ইঞ্জিন; রিকশা; লিচু; লাঙ্গল; উট; শাপলা কলি; সোনালী আঁশ; সেলাই মেশিন; সোফা; কবুতর; কলম;  কলস; কলার ছড়ি; কাঁঠাল; কাপ-পিরিচ; কেটলি; কুমির; কম্পিউটার; কুড়াল; কুলা; কুঁড়ে ঘর; কোদাল; চিরুনি; দালান; চিংড়ি; চেয়ার; চশমা; ছড়ি; ছাতা; জগ; জাহাজ; টর্চ লাইট; টিউবওয়েল; টেবিল; টেবিল ল্যাম্প; টেবিল ঘড়ি; খেজুর গাছ; ট্রাক; ফুটবল; দেওয়াল ঘড়ি; মই; দোতলা বাস; দোয়াত কলম; দোলনা; মোটরগাড়ি; ধানের শীষ; নোঙ্গর; নৌকা (স্থগিত); পাগড়ি; পানির ট্যাপ; পালকি; প্রজাপতি; ফলের ঝুড়ি; ফুলকপি; বৈদ্যুতিক বাল্ব; মগ; মাইক (কার); মশাল; ময়ূর; মাছ; মাথাল; মিনার; মোমবাতি; মোবাইল ফোন; হুঁকা; মোটর সাইকেল; মোড়া; ট্রাক্টর; সিড়ি; সিংহ; সূর্যমুখী; হরিণ; হাত (পাঞ্জা); হাতঘড়ি; কাস্তে; হাতপাখা; হাঁস; হাতি; হাতুড়ি; হারিকেন; হ্যান্ডশেক; হেলিকপ্টার এবং মোরগ।

