বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
৯ বিদেশি নাগরিকসহ ১০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৪
দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) ২৭৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় বাংলাদেশি ফার গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের ফারুক ও ৯ বিদেশি নাগরিকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিষেধাজ্ঞা দেওয়া অন্যরা হলেন, সুং ওয়েন লি অ্যাঞ্জেলা, সুং জাই মিন, মিসেস শিয়াও লিউ ই চি, ম্যাডাম চুক কোয়ান, ম্যাডাম শেয়াও ইয়েন শিন, সুং চুং ইয়াও, ম্যাডাম হ্যাং সিউ লাই, শিয়াও হাই হে এবং সুং ওয়ে মিন।

এ দিন দুদকের পক্ষে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। দুদকের আবেদনে বলা হয়, ‘মো. আব্দুল কাদের ফারুকের চেয়ারম্যান বিদেশি কোম্পানি ‘রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেড’ (ডিইপিজেড)-এর ওয়াকিং ক্যাপিটাল না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করার জন্য ভুয়া শেয়ার হোল্ডার ও সব ধরনের কাগজপত্র ফেবরিকেটেড করে শেয়ার বাজারের আইপিওতে অন্তর্ভুক্ত করে ২৭৫ কোটি টাকার সংঘবদ্ধ আর্থিক জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাৎ করেন।’

‘আবদুল কাদের ফারুক ওই কোম্পানির সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষর করে জালিয়াতি করে অর্জিত অর্থের ৪০/৬০ শতাংশের বিনিময়ে। অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। আসামিরা বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন মর্মে জানা যাচ্ছে। এজন্য কোম্পানির বৈদেশিক চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকসহ ১০ জনের দেশত্যাগ নিষেধাজ্ঞা করা একান্ত প্রয়োজন।’

কারও দাবিতে নয়, ইসি মনে করেছে তাই ‘শাপলা কলি’: সচিব
বালক এবং বালিকা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন সানিডেল
এনসিপিকে বাচ্চাদের দল ইঙ্গিত করে গেজেটে ‘শাপলা কলি’: সামান্তা
নতুন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
