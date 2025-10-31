X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮
পথচারী নিহতের ঘটনায় গাড়িটি ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধ জনতা

রাজধানীর উত্তরার কামারপাড়া এলাকায় বেপরোয়া গাড়িচাপায় মো. মান্নান (৫৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ভাঙচুর করে এবং চালককে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর কামারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কামারপাড়া এলাকায় পথচারী মান্নানকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যান গাড়িচালক। এসময় তিনি আরও কয়েকজনকে আহত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে উত্তেজিত জনতা ধাওয়া দিয়ে গাড়িটি উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর রোডে আটকায় এবং ভাঙচুর করে। এসময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য চালক একটি বাড়ির ভেতরে  ঢোকেন। বিক্ষুব্ধ জনতা ওই বাড়িটি ভাঙচুরসহ চালককে মারধর করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ গিয়ে চালককে উদ্ধার করে।

অপরদিকে গুরুতর আহত পথচারী মান্নানকে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত মান্নানের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন জানান, দুর্ঘটনার পর গাড়িচালক মো. আবিরকে (১৭) আটক করা হয়েছে। ঢামেক হাসপাতালে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সন্ধ্যায় থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি বলেন, “চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। তার বাবা রেন্ট-এ-কারের গাড়ি চালান। দুপুরে বাবা বাসায় খেতে গেলে আবির গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়েন। অভিজ্ঞ না হওয়ায় গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারায়।”

উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ উল্লাহ ফয়সল বলেন, “দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা গাড়ি আটক করে ভাঙচুর করে। চালক একটি বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় নিলে জনতা সেই বাড়িটিও ভাঙচুর করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে তুরাগ থানায় নিয়ে যায়।”

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
গ্রেফতারগাড়িনিহতদুর্ঘটনা
