সারি সারি সমাধিতে জ্বালানো হয়েছে মোমবাতি। প্রিয়জনের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন স্বজনরা। ছবিটি ২ নভেম্বর রাজধানীর ফার্মগেটের হলি রোজারি চার্চ থেকে তোলা। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
মৃত স্বজনদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রতি বছর ২ নভেম্বর ‘অল সোলস ডে’ পালন করেন সারা বিশ্বের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
রবিবার সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন ধর্মপল্লিতে অবস্থিত ক্যাথলিক খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের আত্মীয়স্বজনের কবরগুলোতে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
মোম জ্বালিয়ে প্রিয়জনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রার্থনা করেন স্বজনরা। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
মৃত স্বজনদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রতি বছর ২ নভেম্বর ‘অল সোলস ডে’ পালন করেন সারা বিশ্বের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
প্রার্থনা শেষে সমাধিতে ফুল ও মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন দুই স্বজন। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
প্রিয়জনের কবরের মোম জ্বালাচ্ছেন এক নারী। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
মোম জ্বালিয়ে প্রিয়জনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রার্থনা করেন স্বজনরা। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
মোম জ্বালিয়ে প্রিয়জনের কবরের পাশে বসে প্রার্থনা করছেন একজন নারী। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
প্রার্থনা শেষে সমাধিতে ফুল ও মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন এক নারী। ছবি: নাসিরুল ইসলাম
প্রার্থনা শেষে সমাধিতে ফুল ও মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন এক নারী। ছবি: নাসিরুল ইসলাম