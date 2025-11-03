মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে ককটেল-পেট্রোল বোমা উদ্ধার, গ্রেফতার ১

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ দেশীয় বিস্ফোরক, অস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় সজিব (২২) নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি কথিতভাবে মোহাম্মদপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘বুনিয়া সোহেল’-এর ড্রাইভার হিসেবে পরিচিত।
রবিবার (২ নভেম্বর) বিকালে সেনাবাহিনীর শেরে-বাংলা ক্যাম্পের গোয়েন্দা বিভাগ তথ্য পায় যে, মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোড এলাকায় বিস্ফোরক তৈরির প্রস্তুতি চলছে। বিকাল ৫টার দিকে অভিযানে গিয়ে সজিবকে আটক করা হয়।
সূত্র জানায়, এ সময় সজিবের কাছ থেকে ককটেল বোমা ও বোমা তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়। অভিযানের পর আটক সজিবের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাতে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় দ্বিতীয় দফায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে আরও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য সদস্যরা পালিয়ে যায়।
উদ্ধার করা বিস্ফোরক ও অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে— ১৮টি ককটেল বোমা, ২৩টি পেট্রোল বোমা, ১৪০টি গ্লাস কনটেইনার (বোমা তৈরির কাজে ব্যবহৃত), ২৫০ গ্রাম গানপাউডার, ৬ প্যাকেট স্প্লিনটার, ৫ কেজি মার্বেল পাথর, ৩ কেজি ভাঙা পাথর, ১টি ধারালো তলোয়ার ও ১টি সামুরাই তলোয়ার।
অভিযান সম্পর্কে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, ‘মোহাম্মদপুর এলাকায় সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। তাদের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, ভীতি সৃষ্টি এবং স্থানীয় সন্ত্রাসের নেটওয়ার্ক পরিচালিত হচ্ছিল। এই সফল অভিযানের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমে বড় ধাক্কা লাগবে।’
আটক ব্যক্তির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আরও অভিযান চালানো হবে বলেও জানান তিনি।
অভিযানে আটক সজিবসহ উদ্ধার করা বিস্ফোরক ও সামগ্রী মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
স্থানীয়রা জানান, জেনেভা ক্যাম্পে দীর্ঘদিন ধরে কিছু অপরাধী গোষ্ঠী অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজির মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এলাকাটিতে সেনা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।