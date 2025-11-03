X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই দফায় গুমের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে ছাত্রদল নেতার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন কার্যালয়ে গুমের অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের ভুক্তভোগী সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মফিজুর রহমান আশিক।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এ অভিযোগ জমা দেন তিনি।

অন্য অভিযুক্তরা হলেন— সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, র‍্যাবের তৎকালীন ডিজি মোখলেছুর রহমান, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) তৎকালীন প্রধান আসাদুজ্জান, পুলিশের ডিসি কামরুল হাসান ও এডিসি সৈয়দ নসরুল্লাহ।

ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রেস ব্রিফিংয়ে ভুক্তভোগী আশিক বলেন, আমি দুই দফায় গুমের শিকার হই। এর মধ্যে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে মিরপুর থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করার অভিযোগে টানা দুই মাস নির্যাতন করেন তারা। ২০২২ সালে আবারও গুম করা হয়।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজ কয়েকজনের নামে অভিযোগ দিয়েছি। তদন্তের পর আরও নাম বেরিয়ে আসবে। কারা কারা আমাকে নির্যাতন করেছেন, সেসব ঘটনারও বর্ণনা দিয়েছি। তবে আমাকে গুম করে র‍্যাব ও সিটিটিসি। প্রথমবার র‍্যাব-১ এ দুই মাস রেখে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক শকসহ ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হয়। আমাকে তুলে নেওয়ার ঘটনাটি সেসময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও এসেছিল।

/বিআই/এপিএইচ/
বিষয়:
মামলাছাত্রদলআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সম্পর্কিত
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর
এনসিপির নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা
ফেসবুকে বিকৃত ছবি, চারজনের বিরুদ্ধে ঢাবি শিক্ষক মোনামীর মামলা
সর্বশেষ খবর
কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ
কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর
২২ দিনে গড়ালো ইবতেদায়ি শিক্ষকদের আন্দোলন, অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত
২২ দিনে গড়ালো ইবতেদায়ি শিক্ষকদের আন্দোলন, অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত
দিনে-দুপুরে সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে চুরি
দিনে-দুপুরে সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে চুরি
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media