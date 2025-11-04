জুলাই সনদ ভালো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির সূচনা করতে পারে: শিশির মনির

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য, আইনজীবী শিশির মনির বলেছেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো বড় জায়গা দখল করে আছে। এটা কি বাংলাদেশের একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য এবং আমাদের এখন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে তা কীভাবে বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত? আমি বিশ্বাস করি, এই প্রশ্নে কোনও শর্টকাট সমাধান নেই। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ জানে না।’
তিনি বলেন, ‘কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবেন? বাংলাদেশ সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বের (constitutional supremacy) দেশ, সংসদ সর্বোচ্চ নয়। নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ- এই তিন বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ। আর এই বিভাগ তিনটি বারবার তাদের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। জুলাই সনদে বলা আছে, প্রধান বিচারপতি হবেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি। অথচ এর আগে আমরা কী দেখেছি, আপিল বিভাগের যেকোনও বিচারপতিকেই প্রধান বিচারপতি করা যেত, আর তখনই নিজেদের পছন্দের মতাদর্শের বিচারককে প্রধান বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ থাকতো। একইভাবে অন্যান্য পদেও কার্যকরভাবে ক্ষমতা গ্রহণ এবং সেই পদ থেকে অবসর নেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা দিচ্ছে জুলাই সনদ। আপনি যদি সংসদীয় পর্যায়ে, নির্বাহী পর্যায়ে এবং বিচার বিভাগে এটি অনুশীলন করতে পারেন তবে এটি একটি ভালো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির সূচনা করতে পারে। এটা আরও ভালো সংস্কৃতি হতে পারে।’
ঢাকার নরওয়ে দূতাবাসের সহায়তায় 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সুরাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্বেষণ’ শীর্ষক ঢাকা ট্রিবিউন সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সেমিনারটি শুরু হয়। এর মিডিয়া পার্টনার জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন। এটি সঞ্চালনা করছেন ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ।
শিশির মনির বলেন, ‘এটি দীর্ঘদিনের অনুশীলন এবং পদ্ধতির প্রশ্ন। হঠাৎ করে আমরা একটি জাতির মানসিকতা এবং মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন করতে পারি না। এটি একটি যাত্রা শুরু করেছিল, দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল, এক ধরনের আইনের শাসন আবার চলতে শুরু করেছিল, আবার দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল এবং আমাদের এখতিয়ারে এমন কোনও সাংবিধানিকতা নেই, যা টেকসই এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং হঠাৎ করে ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আমার বিনীত বোঝাপড়ায়- এটি সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের মূল স্তরে গিয়ে আমি দেখেছি যে রাজনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এগুলো মাঝে মাঝে আপনার কাছে অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সত্যিই মরিয়া হয়ে পড়েন যখন তারা দেখেন যে, পদ ধরে রাখা শেষ পর্যন্ত তাকে এক ধরনের আর্থিক নিশ্চয়তা দেয়। এটি আমার বিনীত বোধগম্যতায় সমস্ত কারণের মূল কারণ।’
তিনি আরও বলেন, ‘কেউ কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, আবার কেউ বাধা সৃষ্টি করতে চায়। এরপর সমস্যা শুরু হয় এবং কাউকে হত্যা করে। সুতরাং এই অংশটি সমাধান করা খুব কঠিন এবং দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূল স্তরে কাজ করছে। প্রথমত, কীভাবে তাদের জীবিকা নিশ্চিত করা যায়। অনেক লোক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, কারণ তারা মনে করে যে রাজনৈতিক পদবি অবস্থান তাকে তার ঈশ্বর অর্জনের জন্য এক ধরনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কেউ একটি নির্দিষ্ট ইউনিটের সভাপতির পদে রয়েছেন। তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, কখনও কখনও প্রশাসনকে ভূমিকা পর্যায়ে প্রভাবিত করছেন এবং তিনি তার পদ হারাতে চান না, কারণ অন্যথায় তিনি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবেন। এই পদটি তাকে সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার আর্থিক ব্যবস্থার দিক থেকে অর্থের দিক থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে।’
এই আইনজীবী বলেন, ‘সুতরাং আমি বুঝতে পারি যে এটি মূল কারণ এবং আরেকটি কারণ, গ্রামে স্থানীয় স্তরে এমন অনেক গোষ্ঠী রয়েছে যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তারা মনে করে তারা সেরা। নিকৃষ্টদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দরকার। আর কখনও কখনও শাসন পরিবর্তন হলে নিকৃষ্টতা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে, উচ্চতর নিকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর শুরু হয় নতুন মাত্রা। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটে তৃণমূল পর্যায়ে। আমি আমার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে হাজার হাজার এবং হাজার হাজার কথা বলছি। সুতরাং একটি কক্ষে আলোচনা এবং মূল স্তরের দৃশ্যপট অনেক বেশি আলাদা, যা সংবেদনশীলভাবে সম্বোধন করা দরকার। কারণ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থানে থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থানে রয়েছেন, কিছু সুযোগ-সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং সেই সুযোগ-সুবিধা প্রচলিত সংস্কৃতি ও আইনের পরিপন্থিও হবে, এমনকি জেলাস্তরে আদালতকেও প্রভাবিত করে সে সেই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। সুতরাং এটি আর্থিক সিন্ডিকেটের একটি বিশাল স্তর, আপনাকে এটি সম্বোধন করতে হবে। কেন মানুষ তাদের এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত করতে এত আগ্রহী? আর্থিক নিরাপত্তার কারণে। আপনি যদি আপনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তবে আপনি আপনার আর্থিক নিরাপত্তা হারাবেন। এজন্য মানুষ ক্ষমতা হারাতে চায় না।’
তিনি বলেন, ‘সুতরাং আমি মনে করি যে কোনও শর্টকাট নেই। এটা খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘমেয়াদি কাজটা খুবই কঠিন, শর্টকাট কিছু নয়। ধরুন, একই ব্যক্তিকে দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না- জুলাই সনদে এ প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই এক হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ খুবই কঠিন। এটি জিনিসগুলোকে খুব কঠিন করে তুলছে। তাই জুলাই সনদে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, এক ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। আমি বিশ্বাস করি যে, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ভবিষ্যতের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য উপায় এবং নিয়ম তৈরি করতে পারে এবং যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে সেই নিয়ম এবং প্রবিধানগুলো অনুশীলন করতে পারি তবে সম্ভবত এটি একটি নতুন উন্নত সংস্কৃতি তৈরি হবে।’
শিশির মনির বলেন, ‘এটি একটি দীর্ঘ সংগ্রাম এবং যদি আমরা কাজ করতে চাই, তবে আমাদের আরও ভালো রাজনৈতিক অনুসরণ করার জন্য কাজ করার পরে দিনের পর দিন নিরলসভাবে কাজ করতে হবে, জুলাই সনদ একটি ভালো শুরু হতে পারে। সুতরাং আসুন জুলাই সনদ দিয়ে শুরু করি এবং লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাই।’
সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জাহেদ উর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ব্যারিস্টার শিশির মনির, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মির্জা এম হাসান, ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালেটিকসের (দায়রা) গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাইমা ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসিফ এম শাহান, নাগরিক কোয়ালিশনের সদস্য ফাহিম মাশরুর।