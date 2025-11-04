X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিক্সন চৌধুরীসহ ৪ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৫আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৫
নিক্সন চৌধুরী (ফাইল ছবি)

ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী, তার স্ত্রী তারিন হোসেন, ভাই নূর আলম চৌধুরী ও পিএস শাহাদাৎ হোসেনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। এদিন অভিযুক্তদের আয়কর নথি জব্দের আদেশ চেয়ে আবেদন করেন সিআইডির উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, নিক্সন চৌধুরীসহ অন্যান্যরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্জিত সম্পদ, ফ্ল্যাট, গাড়ি, জমি ক্রয় করে মানি লন্ডারিং'সহ বিভিন্ন অপরাধের মাধ্যমে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাদের মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান আছে। অনুসন্ধানের নিরপেক্ষতার জন্য অভিযুক্তদের ২০১০-১১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত তাদের আয়কর নথি জব্দ করা প্রয়োজন।

/এসএনএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতমামলাদুদক
সম্পর্কিত
মুক্তিযোদ্ধা চাচাকে বাবা পরিচয়নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
জবি ছাত্র জোবায়েদ হত্যা মামলায় বর্ষার জামিন নামঞ্জুর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে আপিলের সপ্তম দিনের শুনানি চলছে
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
মুক্তিযোদ্ধা চাচাকে বাবা পরিচয়নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু
নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু
নতুন ৪১ ডেপুটি ও ৬৭ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
নতুন ৪১ ডেপুটি ও ৬৭ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
সর্বাধিক পঠিত
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media