X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ

ঢাবি প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:১০আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:২৭
বাসভবনের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান

শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে ২০২৪ সালের ১৭ জুলাই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের যে ঘোষণা, সেটিই বহাল রাখার ঘোষণা দিয়েছে ঢাবি প্রশাসন।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ২টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেন প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ।

এর আগে, মধ্যরাতে হলে হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। হলের গেট ভেঙে বের হয়ে আসেন নারী শিক্ষার্থীরা।

রাত আড়াইটায় বাসভবনের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ‘হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে ২০২৪ সালের ১৭ জুলাই হল প্রভোস্টের নেওয়া সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে’ বলে জানান উপাচার্য। তবে পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে।’

উপাচার্যের এই বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা ‘না, না’ বলে প্রতিবাদ করে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধের দাবি করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা হলে হলে শিবিরের গুপ্ত কমিটি প্রকাশের দাবির পাশাপাশি হলে হলে ছাত্রদলের কমিটির সদস্যদের শাস্তির দাবিও করেন।

শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থানের পর হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের এই সিদ্ধান্ত জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

আরও খবর:মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি

/জেএইচ/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র রাজনীতি
সম্পর্কিত
গুপ্ত ও প্রকাশ্য কোনও রাজনীতিই চান না শিক্ষার্থীরাহল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
নির্বাচনকে দৃষ্টান্তে পরিণত করতে কাজ করছে পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার
সর্বশেষ খবর
হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
গুপ্ত ও প্রকাশ্য কোনও রাজনীতিই চান না শিক্ষার্থীরাহল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
সাংবাদিক হত্যায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেফতার ৫
সাংবাদিক হত্যায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেফতার ৫
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
নির্বাচনকে দৃষ্টান্তে পরিণত করতে কাজ করছে পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার
নির্বাচনকে দৃষ্টান্তে পরিণত করতে কাজ করছে পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media