শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর কদমতলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম পরিচয় জানা যায়নি।

শুক্রবার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে ঢাকা ম্যাচ শ্যামপুর শিল্প এলাকায় যানবাহনের ধাক্কায় আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে ওই ব্যক্তি। শনিবার সকাল ৫টার দিকে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কদমতলী থানার এসআই সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ৬৫ থেকে ৭০ বছর হতে পারে। তার পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি। প্রযুক্তির মাধ্যমে মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলেও জানান এস আই।

রাজধানীসড়ক দুর্ঘটনাঢামেক হাসপাতাল
