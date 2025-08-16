X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে পানির ট্যাংকে নেমে ৩ জনের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০২
ভাটারা থানা (ফাইল ছবি)

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংকে কাজ করতে নেমে তিন জন মারা গেছেন। এ সময় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরও একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি।   

শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। 

ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পাই বসুন্ধরার ই ব্লকের ১৪ নম্বর সড়কের ৪ নম্বর প্লটের একটি নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংকে চার শ্রমিক প্রবেশ করার পর আর বের হচ্ছিলেন না। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ভেতরে তিন জন মারা গেছেন এবং একজন জীবিত অবস্থায় আছেন। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, মৃত শ্রমিকরা ভবনের নির্মাণকাজে যুক্ত ছিলেন। কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও সঙ্গে ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক কোনও তার লিকেজ হয়ে ট্যাংকে পড়ে ছিল। এতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশনিহত
