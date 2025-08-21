X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
ফের সংঘর্ষে জড়িয়েছে ঢাকা ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৯আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৬
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। এর আগেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে।

নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিউমার্কেট এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। 

কী কারণে এই সংঘর্ষের বেঁধেছে তা জানাতে পারেনি পুলিশ। তবে সংঘর্ষের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওসি।

বিষয়:
রাজধানীপুলিশঢাকা নিউমার্কেটশিক্ষার্থীঢাকা কলেজঢাকা সিটি কলেজ
