X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে সবজি ব্যবসায়ী আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৯আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৯
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. বাচ্চু (৬০) নামে এক সবজি ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। 

শুক্রবার (২২ আগস্ট)  সকাল ৬টার দিকে কুতুবখালী মাদ্রাসা রোডের কাঁচা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক।

আহত মো. বাচ্চু কদমতলী থানার পূর্ব জুরাইন এলাকার মৃত মুক্তার হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীরা তার পথরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ১০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন আছেন। 

পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালছিনতাইকারীআহত
সম্পর্কিত
বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে লেগুনার ধাক্কা, প্রাণ গেলো নারী শ্রমিকের
হানি ট্র্যাপ ও চাকরির প্রলোভনে প্রতারণা, গ্রেফতার ৭
রাজধানীতে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: গ্রেফতার ৪
সর্বশেষ খবর
পাকিস্তান-তালেবান সম্পর্কে বন্ধুত্ব ফেরাতে পারবে চীন?
পাকিস্তান-তালেবান সম্পর্কে বন্ধুত্ব ফেরাতে পারবে চীন?
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
স্কুলছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ৫০ হাজার টাকায় মীমাংসার অভিযোগ
স্কুলছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ৫০ হাজার টাকায় মীমাংসার অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media