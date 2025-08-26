রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট

রাজধানীর পৃথক স্থানে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থী ও পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। যার ফলে সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বকেয়া বেতনের দাবিতে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টসের শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেন বনানীতে চেয়ারম্যান বাড়ির এলাকায়। এসময় তাদের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।
এদিকে এদিন সকালে স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করেছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা। সেখানেও যানচলাচলে ধীরগতি দেখা গেছে।
বনানী থানার ওসি মেহেদী হাসান মেহেদী হাসান বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্ট কর্মীরা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বনানী চেয়ারম্যান বাড়ির সড়ক অবরোধ করে আউট গোয়িং এ যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
জানা গেছে, মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টসের কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধের ফলে মহাখালী থেকে বনানী পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুলিশ।
এদিকে, গুলশান ট্রাফিক বিভাগ থেকে ফেসবুক পোস্টেও এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তরা থেকে আসা যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। আউট গোয়িং-এ নিম্নোক্ত ডাইভারশন দেওয়া হচ্ছে—
মহাখালী বা জাহাঙ্গীর গেটের দিকে থেকে উত্তরামুখী যানবাহন আমতলী-গুলশান ১, গুলশান ২ হয়ে নতুন বাজার অথবা বনানী ২৭ নাম্বার রোড ব্যবহার করতে পারবেন।