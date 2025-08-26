X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
কমলাপুর রেলস্টেশনে সাবেক প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, প্রেমিক আটক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৭আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩০
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রেমের সম্পর্কে অবনতি ঘটায় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে প্রাক্তন প্রেমিকের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছেন শ্যামলী (৩০) নামের এক নারী। এ ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিক সুজনকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করেছে রেলওয়ে পুলিশ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে কমলাপুর রেলস্টেশনের ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় শ্যামলীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত ১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে রেলওয়ে পুলিশ। 

ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘কথাকাটাকাটির জেরে প্রাক্তন প্রেমিক সুজন ফুসলিয়ে শ্যামলীকে রেল স্টেশনে নিয়ে আসে। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। আমরা অভিযুক্ত সুজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছি।’

জানা গেছে, নিহত শ্যামলীর বাড়ি নাটোরে, তিনি রাজধানীর আজিমপুর এলাকায় বসবাস করতেন। আটক সুজনের বাড়ি পাবনা জেলায়। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্পর্কের অবনতির কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

ঢাকা রেলওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু হানিফ গণমাধ্যমকে জানান, রাত ১১টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দেখা যায়, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় শ্যামলী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি।

পুলিশ জানায়, শ্যামলীর মুখমণ্ডল ও গলায় ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশঢামেক হাসপাতালছুরিকাঘাতকমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে রিভিউ আবেদনের শুনানি ফের বুধবার
চট্টগ্রামে আগুনে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধ, একজনের মৃত্যু
যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য উপদেষ্টার ওপর হামলার চেষ্টা আ. লীগের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ: এনসিপি
ঢাকা ও সিউলের মাঝে কৌশলগত অংশীদারত্ব নিয়ে বৈঠক
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
