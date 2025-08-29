মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে ১২ জন গ্রেফতার

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন অপরাধ প্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মোহম্মদপুর থানা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—আসিফ ওরফে কান্তা (২৩), আব্দুল মান্নান (২০), মোমিন (২০), রাসেল (২২), মিরাজ (২৮), জাহাঙ্গির আলম (৭৬), নয়নমনি (২৭), শাকিল (৩২), রুবেল (৩১), আমান উল্লাহ (৫৮), ইয়ামিন হাসান রিদয় (২২) ও ইয়াসিন হোসেন সাগর (২০) ।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে—পরোয়ানাভুক্ত আসামি, ডাকাতির প্রস্তুতি মামলা ও নিয়মিত মামলার আসামি এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।