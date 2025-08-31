X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষ, আহত ২ সাংবাদিক 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩১ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫২আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫২
আহত দুই সাংবাদিক

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ চলাকালে ইটের আঘাতে দুই সাংবাদিক আহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার নাইমুর রহমান দুর্জয় (২৫) এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কমের সিনিয়র ফটোগ্রাফার জিএম মজিবুর রহমান (৪০)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাপা কার্যালয়ের সামনে একদল বিক্ষোভকারী মিছিল করার সময় হঠাৎ ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দুই সাংবাদিক গুরুতর আহত হন। পরে সহকর্মীরা তাদের দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়।

আহতদের হাসপাতালে নেওয়া সাংবাদিক সুব্রত জানান, ‘হঠাৎ মিছিল থেকে ইট নিক্ষেপ শুরু হলে আমাদের দুই সহকর্মী মাথায় আঘাত পান। পরে আমরা দ্রুত তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসি।’

তিনি জানান, মজিবুর রহমানের মাথায় ৬টি সেলাই লেগেছে এবং নাইমুর রহমান দুর্জয়ের মাথায় ৫টি সেলাই দিতে হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের বাসায় পাঠানো হয়েছে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে থেকে আহত অবস্থায় দুই সাংবাদিককে হাসপাতালে আনা হয়। দু’জনেরই মাথায় আঘাত রয়েছে। জরুরি বিভাগে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালসাংবাদিকআহত
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media