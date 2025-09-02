X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে আ. লীগের আরও ৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে একের পর এক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শ্যামপুর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম (৫২), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রাহাত আল ইমতিয়াজ (২৮), রমনা থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আলম (৪৫), মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার নিলখী ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি আনোয়ার হোসেন (৫৪), কক্সবাজারের রামু উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ সিকদার (৪৫), ঢাকা জেলা দক্ষিণ ছাত্রলীগের উপ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ (৩১), কেআইবি ও শী-শেল ইউনিট আওয়ামী লীগের গোপন ট্রেনিং ওবিটি অ্যান্ড এসটিএম সদস্য ইসা আহমেদ (২৩), মোহাম্মদপুর ৩২ নম্বর ওয়ার্ড ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪৩) এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য এরশাদুল কবির আবিদ (৪২)।

ডিএমপি জানায়, প্রথমে রাত সাড়ে ৭টার দিকে মতিঝিল ফকিরেরপুল এলাকা থেকে শহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ। এরপর রাত ৮টার দিকে ধানমন্ডি এলাকা থেকে রাহাত আল ইমতিয়াজকে এবং রাত ৯টার দিকে রমনা থেকে ফাতেমা আলমকে গ্রেফতার করা হয়।

একই রাতে খিলগাঁও তালতলা এলাকা থেকে আনোয়ার হোসেন, শান্তিনগর থেকে আবদুল্লাহ সিকদার এবং যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মো. আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার করে ডিবির ভিন্ন ভিন্ন টিম।

পরে মঙ্গলবার ভোররাতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে হাজারীবাগ পূর্ব রায়েরবাজার থেকে আব্দুর রাজ্জাক, রাত ২টার দিকে ধানমন্ডি ঝিগাতলা এলাকা থেকে ইসা আহমেদ এবং ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে মালিবাগ এলাকা থেকে এরশাদুল কবির আবিদকে আটক করা হয়।

ডিএমপি জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

