X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিরপুরে বিহারী মিল্লাত ক্যাম্পে মাদক ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষে আহত ৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৬
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগ (ফাইল ছবি)

রাজধানীর মিরপুর ১১-এর বিহারী মিল্লাত ক্যাম্পে মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছুরি ও চাপাতির আঘাতে অন্তত ৪ জন আহত হয়েছেন।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে বিহারী ক্যাম্পের স্থানীয় সন্ত্রাসী ডলার, ভবন ও রাজেস—একত্র হয়ে হামলা চালায়। তাদের হাতে ছিল ছুরি ও চাপাতি।

হামলায় আহতরা হলেন—সৈয়দ হাসান সোহেল (৩৪), মো. হৃদয় (২২), মো. রনি (৪০) ও ডলার (৩০)। এর মধ্যে সোহেল মাথা ও পিঠে গুরুতর আঘাত পেয়েছে। তিনি পল্লবী থানা ছাত্রদলের সভাপতি বলে জানা গেছে। হৃদয় পিঠ ও হাতে আঘাত পেয়েছে, রনির হাতে আঘাত ও ডলার মাথার ডান পাশে আঘাত পেয়েছে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সোহাগ জানান, আহতদের প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত আড়াইটার দিকে তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসা শেষে ভোর ৪টার দিকে তারা হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিউল আলম বলেন, ‘ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।’

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীসংঘর্ষঢামেক হাসপাতালআহত
সম্পর্কিত
বিজয় সরণিতে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
মালিবাগে ধূমপান নিয়ে তর্ক, সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুর
মোহাম্মদপুরে চাঁদ গ্রুপের লিডার মানিক-রাজিব গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্ত হায়দার আলী
ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্ত হায়দার আলী
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির তিন মামলার তৃতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির তিন মামলার তৃতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ
শেখ হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা নিতে আইজিপিকে চিঠি
শেখ হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা নিতে আইজিপিকে চিঠি
জুলাই আন্দোলনে কিশোর হত্যা মামলায় শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেফতার
জুলাই আন্দোলনে কিশোর হত্যা মামলায় শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media