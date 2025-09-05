X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
যাত্রাবাড়িতে পানির ট্যাংকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৬আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৬
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর বিবির বাগিচায় নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংকে পড়ে মো. সাফি হোসেন (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অচেতন অবস্থায় সাফিকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা শিশুর মা জান্নাতুল তাসফিয়া জানান, বিকালে নামাজ পড়ছিলেন তিনি। এ সময় তার ছেলে বাসার পাশে খেলতে গিয়ে নির্মাণাধীন পানির হাউজে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে চিকিৎসক তখন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

নিহত সাফি নওগাঁ জেলার মান্দা থানার তুরোগবাইরা গ্রামের সৌদি প্রবাসী বিল্লাল হোসেনের ছেলে। পরিবার নিয়ে তারা বর্তমানে রাজধানীর বিবির বাগিচায় বসবাস করছেন।

রাজধানীঢামেক হাসপাতাল
মিনহাজ মান্নানের বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ 
তিন ঘণ্টা পর দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখের অবরোধ প্রত্যাহার
আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা: উদ্ভাবনী পদ্ধতি কেন জরুরি?  
‘হাসিনার মতো জাতীয় পার্টিরও বিচার করতে হবে’
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
