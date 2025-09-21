কদমতলীতে যুবকের আত্মহত্যার অভিযোগ

রাজধানীর কদমতলীর ধনিয়া পাটেরবাগে ভাড়া বাসায় আনোয়ারুল আজিম তানভীর(২৭) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে।
রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মৃতের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা মৃতের স্ত্রীর ছোট ভাই শাহিন মিয়া বলেন, দুই বছর আগে দুলাভাই তানভীর সৌদি থেকে বাংলাদেশে এসে তেমন কিছু করতো না, সে নেশা করতো। তার স্ত্রী কিছু বললে স্ত্রীকে মারতো। বিকালে তার রুমে দরজা বন্ধ করে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয়।
তিনি বলেন, কোনও সারা-শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে তাকে উদ্ধার করে সন্ধ্যায় ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তার এক ছেলে ও মেয়ের রয়েছে।