X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যাত্রী সেজে চালককে আহত করে অটোরিকশা ছিনতাই

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৭
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর রমনা এলাকায় যাত্রী সেজে এক চালককে আহত করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত চালক সাহেব আলী (৪৫) বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে মৎস্য ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে রাত সাড়ে ৩টার দিকে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আহত চালক সাহেব আলী জানান, শুক্রবার রাত পৌনে ৩টার দিকে শাহবাগ থেকে দুজন যাত্রী তার অটোরিকশায় ওঠেন এবং শিল্পকলায় যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু মৎস্য ভবনের সামনে পৌঁছালে হঠাৎ তারা তার মাথায় আঘাত করে জখম করেন। পরে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোন, নগদ ৭-৮ শত টাকা এবং অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যান।

আহত সাহেব আলী রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার কেশবপুর গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি মগবাজারের মধুবাগ এলাকায় দুলাল মিয়ার গ্যারেজে থাকেন।

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীছিনতাইঢামেক হাসপাতালছিনতাইকারীআহত
সম্পর্কিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
ঈদগাহ মাঠের নামকরণ নিয়ে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
সর্বশেষ খবর
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মদ্যপানে দুজনের মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মদ্যপানে দুজনের মৃত্যু
তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের
তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের
ক্ষমতার লোভে ফতোয়া ঘুরিয়ে পূজামণ্ডপে জামায়াত: বিএনপি নেতা খায়ের ভূঁইয়া
ক্ষমতার লোভে ফতোয়া ঘুরিয়ে পূজামণ্ডপে জামায়াত: বিএনপি নেতা খায়ের ভূঁইয়া
কৃষি উৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: উন্নয়নের নতুন কৌশল
কৃষি উৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: উন্নয়নের নতুন কৌশল
সর্বাধিক পঠিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media