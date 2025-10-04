যাত্রী সেজে চালককে আহত করে অটোরিকশা ছিনতাই

রাজধানীর রমনা এলাকায় যাত্রী সেজে এক চালককে আহত করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত চালক সাহেব আলী (৪৫) বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
শুক্রবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে মৎস্য ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে রাত সাড়ে ৩টার দিকে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আহত চালক সাহেব আলী জানান, শুক্রবার রাত পৌনে ৩টার দিকে শাহবাগ থেকে দুজন যাত্রী তার অটোরিকশায় ওঠেন এবং শিল্পকলায় যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু মৎস্য ভবনের সামনে পৌঁছালে হঠাৎ তারা তার মাথায় আঘাত করে জখম করেন। পরে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোন, নগদ ৭-৮ শত টাকা এবং অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যান।
আহত সাহেব আলী রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার কেশবপুর গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি মগবাজারের মধুবাগ এলাকায় দুলাল মিয়ার গ্যারেজে থাকেন।