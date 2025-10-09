বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে সংঘবদ্ধ চোর চক্রের তিন নারী সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—তিশা আক্তার (২১), ঈশা আক্তার (১৮) এবং জেসমিন (৪২)।
গ্রেফতার তিশা ও ঈশা গত ৬ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি ৬ নম্বর রোডের একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া নেওয়ার কথা বলে প্রবেশ করে কৌশলে তিনটি দামি মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ধানমন্ডি মডেল থানায় মামলা হয়। পরে তারা ১৯ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের আরেকটি বাসা থেকে একই কায়দায় আরও একটি মোবাইল ফোন চুরি করে। এ ঘটনায়ও পৃথক মামলা দায়ের করা হয়।
এর আগে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সবুজবাগ থানার একটি ফ্ল্যাটে একই কায়দায় চুরি করতে গিয়ে তিশা ও ঈশা ধরা পড়ে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ধানমন্ডি থানা পুলিশ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাতে মিরপুর রোডস্থ গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের সামনে থেকে চক্রের মূল সদস্য জেসমিনকে একটি পার্সসহ গ্রেফতার করে।
পুলিশ বলছে, গ্রেফতার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে ধানমন্ডি, কলাবাগান, সবুজবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় একই কৌশলে মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে আসছিল।