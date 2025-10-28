X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাজারীবাগে ৬ তলা ভবন থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

রা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৪
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগ (ফাইল ছবি)

রাজধানীর হাজারীবাগে ৬ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে অর্কিড রাজবংশী নামে পাঁচ বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত অর্কিড রাজবংশী হাজারীবাগের ভাগলপুর লেন জেলেপাড়ার রানা রাজবংশীর একমাত্র ছেলে। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ষোঘণা করেন। এসময় স্বজনেদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠে ঢামেক মর্গ এলাকা।  

শিশুটির ফুপু প্রিয়া রাজবংশী জানান, ‘দুপুর ২টার দিকে অর্কিড তার মায়ের দেওয়া কিছু মাছ নিয়ে আমার বাসায় আসে। কিছুক্ষণ পর কখন যে চলে যায়, খেয়াল করিনি। পরে খবর পাই, সে আমাদের ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেছে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’

শিশুটির মা অন্তরা রাজবংশী বলেন, ‘আমাদের বাসা ও অর্কিডের ফুপুর বাসা পাশাপাশি। অর্কিড প্রায়ই সেখানে যেতো, যাতায়াত ছিল নিয়মিত।’

গুরুতর আহত অবস্থায় অর্কিডকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিকাল সোয়া ৩টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, ‘মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।’

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
যাত্রীবাহী বাসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী
পোস্তগোলা ব্রিজে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় নারী নিহত
৯৯৯-এ কল করে পাকিস্তানি নারী উদ্ধার, স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ
সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ
জুলাই আন্দোলন দমনে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি আ. লীগ: আইনজীবী মনসুরুল হক
জুলাই আন্দোলন দমনে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি আ. লীগ: আইনজীবী মনসুরুল হক
নিজেই শিকল লাগিয়ে অপহরণের নাটক সাজান খতিব মোহেববুল্লাহ: পুলিশ
নিজেই শিকল লাগিয়ে অপহরণের নাটক সাজান খতিব মোহেববুল্লাহ: পুলিশ
নরসিংদীতে স্বামীর আগুনে পুড়ে স্ত্রী-ছেলের মৃত্যু
নরসিংদীতে স্বামীর আগুনে পুড়ে স্ত্রী-ছেলের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণ
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণ
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media