মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২১

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ডিএমপি মিডিয়া বিভাগ থেকে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করা হয়েছে।
মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মোকারম হোসাইন রুদ্র (২৫), সাইফুল ইসলাম পাপ্পু (৩০), সানোয়ার (৩০), রহমতুল্লাহ (২০), কাউসার বাঘা ঝন্টু (৩০), রায়হান (২৫), রনি শাহাদাত (৩৮), বাদশা রাজু (২৯), সজীব (২১), ইকবাল মেহেদী (২৭), মনিরুজ্জামান রাকিব (২৫), মারুফ (২২), হোসেন (২৬), সাগর (২১), সাহিল (২২), সোহাগ (২০), আরিফুল ইসলাম (১৯), আরমান (৩৮), সানজু (২৪), সাজ (২৩) ও রস্তুম (৩৫)।
থানা সূত্রে আরও জানা যায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। গ্রেফতারদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।