হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন অর্ধশত ইবতেদায়ি শিক্ষক

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করা ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ওপর জলকামান, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। এতে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
ঢামেকে আহত কয়েকজন শিক্ষক জানান, তারা ১৭ দিন ধরে প্রেস ক্লাবের সামনে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করছিলেন। বুধবার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে সচিবালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা তাদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড, জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষক আহত হন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, প্রেস ক্লাব এলাকা থেকে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মুনসুর বলেন, দুপুরের দিকে শিক্ষকরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাবের পাশের সচিবালয়ের ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা বাধা দিলে ধস্তাধস্তি হয়। পরে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
হাসপাতাল সূত্র জানা যায়, আহতরা হলেন—নাসরিন (৪৫), নজরুল ইসলাম (৫৫), ওসমান (৩৫), আব্দুল জলিল (৪৫), মাসুদ আলম (৬০), আহমদ আলী (৪৫), রুহুল আমিন (৪৫), সুমিত (৪০), আব্দুল হাদী (৩২), আমিন (৪৮), সমীর (২৩), রেজাউল (৩৫), শাহ আলম (৫৫), নুরুল ইসলাম (৫০), শাহাবুদ্দিন (৩০), মোস্তফা (৩২), বেলাল (৪৫), সাদেকুল (৪০), মুত্তাকিন (২৬), মোরশেদ আলম (৪৫), রুবিনা (৩৮), আরিফুর (৩৫), আজিজুল (৩৫), কুলসুম (৩৫), শাহ আলম (৪৫), আব্দুস সালাম (৪১), মালেক (৩৮), ফেরদৌস (৩৫), মোজাম্মেল (৫০), আরিফুল (৩২), নূর হোসেন (৪৬), রিয়াজ উদ্দিন (৪০), আলাউদ্দিন (৫০), আরিফুর রহমান (৩৫), আবুল কালাম আজাদ (৫৫), লুৎফর রহমান (৩৫), আব্দুল্লাহ (৩৫), এমদাদুল হক (৪৬), শফিকুল (৪৯), মনিরুজ্জামান (৪৬), অজ্ঞাত (৩৪) পুরুষ, অজ্ঞাত (৪০) পুরুষ ও কুলসুম আক্তার (৪০)।