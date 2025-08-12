শব্দ, বায়ু ও পলিথিন-দূষণ রোধে সারা দেশে অভিযান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনায় শব্দ দূষণ, কালো ধোঁয়া, বায়ুদূষণ ও নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে সারা দেশে সমন্বিত মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদফতর।
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে রাজবাড়ী, কুড়িগ্রাম, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরে পরিচালিত চারটি মোবাইল কোর্টে ১৬টি মামলায় ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৩৩টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়।
যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে ঢাকার শ্যামলীতে এক অভিযানে ৬টি মামলায় ২৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী কুড়িগ্রাম ও ঢাকার আফতাবনগরে নির্মাণসামগ্রী রাখায় বায়ুদূষণের দায়ে ২টি মামলায় ৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে দূষণকারী সামগ্রী অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও ঢাকার চকবাজার ইমামগঞ্জে নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন, বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযানে ২টি মামলায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ২০৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।
এছাড়া, সংশ্লিষ্ট দোকান মালিক, সুপারশপ ও সাধারণ জনগণকে নিষিদ্ধ পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।