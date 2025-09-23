X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে দোকান উচ্ছেদের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১২আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১২
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত (ফাইল ছবি)

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি এলাকায় গড়ে ওঠা দোকান ও বাণিজ্যিক স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে দেওয়া এসব স্থাপনার লাইসেন্স ও অনুমোদন অবিলম্বে বাতিল করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান (এনডিসি) স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসককে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে সরকার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকতকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং ইসিএ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী এই এলাকায় ক্ষতিকর সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ।

এই এলাকায় বন উজাড়, বন্যপ্রাণি ধরা, ভূমি ও পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন, দূষণকারী শিল্প স্থাপন এবং বালিয়াড়িতে স্থাপনা নির্মাণ আইনত নিষিদ্ধ। এছাড়া, পরিবেশ অধিদফতরের অনুমতি ছাড়া ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনও করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টও ২০১৮ সালের এক রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও ইসিএ বিধিমালা অন্য সব আইনের উপরে প্রাধান্য পাবে। তবুও আইন ভঙ্গ করে শত শত দোকান ও বাণিজ্যিক স্থাপনা তৈরি হয়েছে। এসব স্থাপনা সৈকতের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় ধরনের হুমকি তৈরি করেছে। এতে পরিবেশবান্ধব পর্যটনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

/এসএনএস/এমএইচআর/
বিষয়:
সমুদ্র সৈকত
সম্পর্কিত
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
ঢেউয়ের আকর্ষণে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড়
সেন্টমার্টিন উপকূল থেকে ৫টি ফিশিং বোটসহ ৪০ জেলে অপহৃত
সর্বশেষ খবর
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখলো পাকিস্তান 
এশিয়া কাপশ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখলো পাকিস্তান 
বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন
বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন
ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
কারিগর দুর্ব্যবহার করায় প্রতিমা ভাঙচুর, দুই কিশোর আটক
কারিগর দুর্ব্যবহার করায় প্রতিমা ভাঙচুর, দুই কিশোর আটক
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media