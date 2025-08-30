তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম ফারুক হাসানের

তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের দোসর এই দলকে নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কাল থেকে আমাদের অবস্থান হবে ডু অর ডাই। কারণ, হাসিনা সরকারের সব অপকর্মের সহযোগী ছিল দলটি।’
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
ফারুক হাসান বলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য ইতোমধ্যে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিসহ গণতন্ত্রকামী সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে আমরা আবারও প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।’
ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘এই হামলার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণ হয়েছে, প্রশাসনে এখনও হাসিনার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নকারীরা বসে রয়েছে।’ তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে তিনি সরকারের প্রতি দাবি জানান।