X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম ফারুক হাসানের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৮আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:২৩
সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে ফারুক হাসান

তিন দিনের মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের দোসর এই দলকে নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কাল থেকে আমাদের অবস্থান হবে ডু অর ডাই। কারণ, হাসিনা সরকারের সব অপকর্মের সহযোগী ছিল দলটি।’

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ফারুক হাসান বলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য ইতোমধ্যে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিসহ গণতন্ত্রকামী সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে আমরা আবারও প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।’

ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘এই হামলার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণ হয়েছে, প্রশাসনে এখনও হাসিনার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নকারীরা বসে রয়েছে।’ তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে তিনি সরকারের প্রতি দাবি জানান।

/এমকে/কেএইচটি/
বিষয়:
নুরুল হক নুরফারুক হাসানগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে নুরের ওপর হামলা: মামুনুল হক
সর্বশেষ খবর
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
ঢাকা মেডিক্যালে আইন উপদেষ্টাকে ঘিরে রেখেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব
নুরের ওপর আঘাত ন্যক্কারজনক ঘটনা: প্রেস সচিব
সর্বাধিক পঠিত
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media