শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫০আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০১:১৯
এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

রাজধানীতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলামোটর মোড়ে বিক্ষোভ করেছেন এনসিপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে তারা এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।

নুরুল হক নুরকে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা আখ্যা দিয়ে রাতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করে এনসিপি। এই সময় তারা নানা স্লোগান দিয়ে মিছিল করে এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

প্রসঙ্গত, এর আগে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। এ সময় নুরুল হক নুরসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

 

/এসএনএস/কেএইচটি/
বিষয়:
নুরুল হক নুরবিক্ষোভগণঅধিকার পরিষদজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
