শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
নুরের শর্ট-টাইম মেমোরি লস হচ্ছে: রাশেদ খাঁন

ঢাবি প্রতিনিধি 
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪০আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪০
রাশেদ খাঁন (ছবি: সংগীত)

‘আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শর্ট-টাইম মেমোরি লস হচ্ছে। অগোছালো কথা বলছেন। দুই ঘণ্টা আগে ওষুধ খেলেও পরে ভুলে যাচ্ছেন খেয়েছেন কিনা।’

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বাগান গেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁঁন।

তিনি বলেন, ‘নুর যখন কথা বলতে যাচ্ছেন, তার কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারছেন না। কথা বলতে বলতে অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ছেন। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। নুরের অবস্থা এখন পর্যন্ত আশঙ্কামুক্ত নয়।’

রাশেদ খাঁন আরও বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, নুরুল হক নুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করা হচ্ছে।’

নুরুল হক নুরঢামেক হাসপাতালগণঅধিকার পরিষদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
