X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লন্ডনে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা, গণসংহতির নিন্দা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম (বাঁয়ে) এবং গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি/কোলাজ

লন্ডনে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এক যৌথ বিবৃতিতে মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলমের ওপর বারবার হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ের শুরু থেকেই আমরা বারবার জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ও বিভাজনকে উসকে না দেওয়ার আহবান জানিয়েছি। গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর অনৈক্যের সুযোগ নিয়েই পরাজিত শক্তি বারবার এ ধরনের হামলার সাহস পাচ্ছে। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমরা এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে পারতাম।’

তারা অবিলম্বে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনারের উদ্যোগে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান।

/এসটিএস/এমএইচআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগলন্ডনমাহফুজ আলম
সম্পর্কিত
লন্ড‌নে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সভাস্থলে আ.লীগ নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ
জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসানআ.লীগের সঙ্গে ছবি আছে এমন কেউ কমিটিতে আসতে পারবে না
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আ.লীগের ১২ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
নির্মাতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পপি!
নির্মাতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পপি!
পার্লামেন্ট ভাঙার সমালোচনা নেপালি কংগ্রেসের
পার্লামেন্ট ভাঙার সমালোচনা নেপালি কংগ্রেসের
চীনের নেতৃত্বাধীন অক্ষের পরবর্তী লক্ষ্য কি জাপান?
চীনের নেতৃত্বাধীন অক্ষের পরবর্তী লক্ষ্য কি জাপান?
সর্বাধিক পঠিত
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে
মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media