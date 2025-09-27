X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৬আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৬
নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

ঢাকায় সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির নেতারা। বৈঠকে দেশের নির্বাচন পরিস্থিতি, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের সম্ভাবনা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন তারা।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিশেষজ্ঞ রিকার্ডো চেলেরি, মেটে বাক্কেন, ম্যানুয়েল ওয়ালি, ইইউ ডেলিগেশন টু বাংলাদেশের ডেপুটি হেড বাইবা জারিনাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। 

এনসিপির প্রতিনিধিদলে ছিলেন মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরউদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, খালেদ সাইফুল্লাহ ও তাজনূভা জাবীন, যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ ও জহিরুল ইসলাম মুসা এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্।

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
ইউরোপীয় ইউনিয়নজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
আ.লীগের নাকি ২০-৩০ পার্সেন্ট লোক, জুলাই-আগস্টে তারা কোথায় ছিল: সারজিস
মামুনের গুম ইস্যুতে মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার এনসিপি ও জাতীয় যুবশক্তি: তারিকুল
বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য শ্রম সংস্কার অপরিহার্য: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
উর্দুভাষীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আমিনুলের
উর্দুভাষীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আমিনুলের
উচ্চশিক্ষা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার: ধর্ম উপদেষ্টা
উচ্চশিক্ষা সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার: ধর্ম উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media