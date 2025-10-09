X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের দাবি নাহিদের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৮আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৮
নাহিদ ইসলাম (ফাইল ছবি)

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘সেনাবাহিনীকে কলঙ্কমুক্ত করতে হলে, মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনতেই হবে।’

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা আশা করি, সেনা নেতৃত্ব এ বিষয়ে সরকার ও ট্রাইব্যুনালকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। কারণ এটি কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ইগো বা মর্যাদার প্রশ্ন নয়। রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন।’

তিনি লেখেন, ‘সেনাবাহিনীর মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। তাদেরকে অতিসত্বর গ্রেফতার করে বিচারের আওয়তায় আনতে হবে। আমরা মনে করি সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ফ্যাসিবাদি বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে জুলাই–আগস্টের স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর সাহসী সদস্যরা, বিশেষত তরুণ অফিসার ও সৈনিকরা জনগণের পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।’

তিনি আরও লেখেন, ‘নতুন দেশ গঠন, সংস্কার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই পথচলায় সংস্কার ও ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার বাইরে নয়।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদি শাসনামলে রাষ্ট্রের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানকেই দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর প্রভাব সেনাবাহিনীতেও পড়েছিল। সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা, বিশেষত যারা র‍্যাব বা ডিজিএফআই-এ দায়িত্বে ছিলেন, তারা গুম, খুন ও ক্রসফায়ারসহ নানা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছে। এমনকি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে।’

এনসিপির আহ্বায়ক আরও লেখেন ‘এই ভয়াবহ বাস্তবতার পেছনে রয়েছে গণতন্ত্রের দীর্ঘ ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক দলীয়করণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি। গণঅভ্যুত্থানের পর আমাদের সামনে এক ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কলঙ্কমুক্ত করা, পুনর্গঠন করা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বন্ধ করার। তাহলেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব হবে।’

সাবেক এই উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, ‘বিচারব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী কোনোভাবেই মুখোমুখি অবস্থানে থাকুক সেটা চাই না। দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীগুলো চায় সংঘাত ঘটুক, যাতে দেশ অস্থিতিশীল হয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়। আমরা রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ যেমন চাই না, তেমনি সেনাবাহিনীসহ অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব বা হস্তক্ষেপও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ দেখতে চাই। আমরা মনে করি দেশপ্রেম, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হওয়া উচিত।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা ৫ আগস্ট থেকে দেশের স্থিতিশীলতা ও ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্থিতিশীলতা বজায় রেখেই আমরা সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনের পথে এগোচ্ছি। আমাদের সব প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য ন্যায়বিচার অর্জন করা এবং দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা।’

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
বিচার দাবিমানবতাবিরোধী অপরাধবাংলাদেশ সেনাবাহিনীনাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
৩১ অক্টোবর না, তরুণদের ভোটের দিন পর্যন্ত ভোটার করার দাবি এনসিপির
শাপলা না দিলে ধানের শীষ বাতিল করতে হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
‘সেফ এক্সিটের’ ময়নাতদন্ত
সর্বশেষ খবর
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে যা জানা গেলো
গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে যা জানা গেলো
নোবেল পুরস্কার না পেলে কী করেন ট্রাম্প, দেখার অপেক্ষায় নরওয়ে
নোবেল পুরস্কার না পেলে কী করেন ট্রাম্প, দেখার অপেক্ষায় নরওয়ে
এতিম হয়ে গেলো চার মাসের শিশুটি, আরেকজনের মৃত্যুর খবর জানেন না মা-বাবা
এতিম হয়ে গেলো চার মাসের শিশুটি, আরেকজনের মৃত্যুর খবর জানেন না মা-বাবা
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media