X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাইযোদ্ধা আতিকুলের সঙ্গে দেখা করলেন নাহিদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৮আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৮
আতিকুলের বাসায় নাহিদ ইসলাম

রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের হামলায় আহত জুলাইযোদ্ধা আতিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)  আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে আতিকুলের বাসায় যান নাহিদ ইসলাম। এ সময় তার স্বাস্থ্যের সার্বিক খোঁজ খবর নেন এনসিপির আহ্বায়ক।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন এনসিপির যুগ্মা-মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন

উল্লেখ্য, জুলাই আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ডান হাত হারান আতিক। গতকাল ১৭ অক্টোবর দুপুরে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন জুলাইযোদ্ধারা। তখন পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন ২০ বিক্ষোভকারী।

এ সময় পুলিশের ধাওয়ায় আতিকুলের কৃত্রিম হাতটি রাস্তায় খুলে পড়ে যায়।

/এমকে/এম/
বিষয়:
নাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিজুলাই সনদ
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ নিয়ে আপত্তি-অভিযোগ
জুলাই সনদ সকল সেক্টরে বিভাজনতন্ত্রের সূচনা: জাপা মহাসচিব
‘অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে না’
সর্বশেষ খবর
শেষ দিকে আরাউহোর গোলে নাটকীয় জয় বার্সার
শেষ দিকে আরাউহোর গোলে নাটকীয় জয় বার্সার
৭ ঘণ্টা পর সচল শাহজালাল বিমানবন্দর, ফ্লাইট ওঠানামা শুরু
৭ ঘণ্টা পর সচল শাহজালাল বিমানবন্দর, ফ্লাইট ওঠানামা শুরু
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
বাংলাদেশের সাগরে ঢুকে মাছ ধরা ১৪ ভারতীয় জেলে আটক
বাংলাদেশের সাগরে ঢুকে মাছ ধরা ১৪ ভারতীয় জেলে আটক
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
দাম বাড়লেও জমজমাট তাঁতিবাজারের স্বর্ণপট্টি
দাম বাড়লেও জমজমাট তাঁতিবাজারের স্বর্ণপট্টি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media