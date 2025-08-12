বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান এ্যানির

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ইস্পাত ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির জাতীয় যুব সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকেই কিছু ছাড় দিতে হবে। কারণ জুলাই আমাদের শিখিয়েছে— কীভাবে ফ্যাসিবাদের কবর দিতে হয়। কীভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হয়। তবে ৫ আগস্টের পর কিছু নেতা লোভে পড়েছেন। তা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ লোভের কারণে আমরা লাইনচ্যুত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এক্ষেত্রে যুবকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
এ্যানি বলেন, স্বাধীনতার পর রক্ষী বাহিনীর শাসন দেখেছি। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, গুম-খুন ও জিয়াউর রহমানের শাসনামল দেখেছি। তিনি যুবক থাকতেই শাহাদাৎবরণ করেছেন। বিএনপির চেয়ারপারসন তরুণদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারেক রহমানও তরুণদের স্পিরিটকে ধারণ করেন।
জুলাইয়ে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে শিশুদেরও হত্যা করেছে। তারেক রহমান জুলাই আন্দোলন সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেন।
সম্মলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করছেন আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম।