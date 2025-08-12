X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান এ্যানির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২১আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২১
বক্তব্য রাখছেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে  ইস্পাত ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির জাতীয় যুব সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকেই কিছু ছাড় দিতে হবে। কারণ জুলাই আমাদের শিখিয়েছে— কীভাবে ফ্যাসিবাদের কবর দিতে হয়। কীভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হয়। তবে  ৫ আগস্টের পর কিছু নেতা লোভে পড়েছেন। তা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ লোভের কারণে আমরা লাইনচ্যুত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এক্ষেত্রে যুবকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

এ্যানি বলেন, স্বাধীনতার পর রক্ষী বাহিনীর শাসন দেখেছি। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, গুম-খুন ও জিয়াউর রহমানের শাসনামল দেখেছি। তিনি যুবক থাকতেই শাহাদাৎবরণ করেছেন। বিএনপির চেয়ারপারসন তরুণদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারেক রহমানও তরুণদের স্পিরিটকে ধারণ করেন।

জুলাইয়ে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে শিশুদেরও হত্যা করেছে। তারেক রহমান জুলাই আন্দোলন সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

সম্মলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করছেন আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম।

 

বিএনপি
আগস্টের ১২ দিনে ডেঙ্গু রোগী চার হাজার ছাড়ালো
বাংলাদেশে ৫জি সেবা সম্প্রসারণে আজিয়াটার প্রতি প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান
শব্দ, বায়ু ও পলিথিন-দূষণ রোধে সারা দেশে অভিযান
পোল্যান্ড কোচ বললেন, জাতীয় দলে ফিরতে চান লেভানডোভস্কি
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
