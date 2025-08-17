ভরাডুবির ভয়ে কিছু খুচরা পার্টি নির্বাচন চায় না: দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, কিছু খুচরা পার্টি আছে, ভরাডুবি হবে বলেই তারা নির্বাচন চায় না। তারা কিছু মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে, সেগুলোকে নিজের সম্পত্তি মনে করছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, দেশে এখন জবাবদিহিমূলক একটি সরকার দরকার। এই সরকার পেতে হলে ভালো নির্বাচন প্রয়োজন। এই নির্বাচনের জন্য বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে ফিরে এসেছেন। শেখ হাসিনা তাকে চিকিৎসা পর্যন্ত করতে দেয়নি। মিথ্যা মামলায় ছয় বছর জেলে রাখে। বাংলাদেশ এখন স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। সেই মুক্তির স্থায়ী ভিত্তি দিতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচন ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
তিনি বলেন, আমাদের শপথ নিতে হবে, নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কারণ জবাবদিহিমূলক সরকার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, আইন মতো চলে। গণমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্বাচিত সরকার অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে, সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যে সময় দরকার, সেটা না দিয়ে আগে নির্বাচনের মাধ্যমে একটা কাঠামো তৈরি করা উচিত। যেখানে লেখা থাকবে, যারাই দায়িত্বে আসুক তারা পরবর্তী সময়ে এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। এমন হলে কিন্তু কুয়াশাটা অনেকাংশে কেটে যায়।
তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হলো, মতভেদ ও বিতর্ক। মতভেদ না থাকলে সমাজ মরে যায়। তবে বিতর্ক যেন জাতীয় স্বার্থে আঘাত না হানে। আজ জাতীয় স্বার্থের জায়গায় আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে, যাতে কোনোভাবেই ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন না ঘটে। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলেরই অভিন্ন অবস্থান রয়েছে। তাই জাতীয় ঐক্যের মঞ্চ ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।