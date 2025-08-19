X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
জনগণের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেই সমাধান করবো: আমিনুল হক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪
বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক

জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক বলেছেন, আপনাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা ভেবেই সমাধানের চেষ্টা করবো। নির্বাচনের পরে যদি বিএনপি বিজয়ী হয়, তাহলে এই এলাকার মসজিদ, ঈদগাহ, খেলার মাঠ, পানি, ড্রেনেজ, পয়ঃনিষ্কাশন, গ্যাসসহ প্রতিটি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় বাউনিয়াবাধ ডি- ব্লক ৫ নং ওয়ার্ডবাসীদের আয়োজনে উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

আমিনুল হক বলেন, আমি কোনও ক্ষমতায় নেই—শুধু এলাকার সন্তান ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে, দলের দায়িত্ববোধ থেকে এবং জিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান যা সম্ভব আমি করবো, আর যেগুলো এখন করা সম্ভব নয়—ইনশাল্লাহ, আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধানের শীষ বিজয়ী হলে সেগুলো সমাধান করা হবে।

যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে স্থানীয় জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের সমস্যার সমাধানে যদি দলের কোনও নেতা বা কর্মী এগিয়ে না আসে, তবে সরাসরি আমাকে জানান। যে নেতা জনগণের সমস্যাকে গুরুত্ব দেয় না, আমার কাছে তার কোনও মূল্য নেই। আমি এমন নেতাকেই দায়িত্ব দিতে চাই, যে জনগণের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করবে।

এসময় বৈঠক ও মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহাবুব আলম মন্টু, পল্লবী থানা বিএনপি ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক কামাল হোসেন খান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফ আলী গাজী প্রমুখ।

/এএজে/এমএস/
বিষয়:
বিএনপিআমিনুল হক
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media