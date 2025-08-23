X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
ইসহাক দারের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৮
বিএনপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইসহাক দার

বাংলাদেশে সফররত পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল। 

শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় পাকিস্তান দূতাবাসে এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এদিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে সেলিমা রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। এর বেশি কিছু বলতে পারছি না। 

বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিক কোনও কথা বলেনি বিএনপির প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেগম সেলিমা রহমান, বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

বিএনপিমির্জা ফখরুল
