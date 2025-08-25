X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
‘কালোশক্তি ৫ আগস্ট ঘটিয়েছে বলিনি, প্রমাণ করতে পারলে ক্ষমা চাইবো’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬
ফজলুর রহমান (ফাইল ছবি)

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ফজলুর রহমান বলেছেন, একটি কালোশক্তি ৫ আগস্ট ঘটিয়েছে— আমি এমন কথা বলিনি। আমার সব বক্তব্য আপনারা শুনুন। পুরো ভিডিও দেখে প্রমাণ করতে পারলে ক্ষমা চাইবো।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টের এনেক্স ভবনের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ফজলুর রহমান বলেন, প্রমাণ দেখান, আমি কোথায় এ কথা বলেছি। পুরো বক্তব্যটা বাজাতে হবে। শুধু ইউটিউবের দুই লাইন বললে হবে না। এমন কোনও বক্তব্য আমি দেইনি। পুরো ভিডিও দেখে প্রমাণ করতে পারলে ক্ষমা চাইবো।

তিনি বলেন, আমার বাসার সামনে মব সৃষ্টি করা হচ্ছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নির্বিঘ্নে বাঁচার অধিকার আছে। শোকজের উত্তর আমি আমার দলকে দেবো। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবার কাছে অনুরোধ, আমার ও আমার পরিবারের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করুন।

তিনি আরও বলেন, দুই জন ইউটিউবার আমাকে হত্যা করতে বলছে। আর জামায়াতের লোকেরা বলেছে, ফজলুর রহমানকে গলা কেটে হত্যা করতে হবে। জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সাংবিধানিকভাবেই আমার আছে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, জামায়াত যেদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছে, সেদিন থেকেই আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছি। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আমি কোনও কম্প্রোমাইজ করবো না। নিশ্চিতভাবে বলবো, আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের মানুষ।

এদিকে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান নিয়ে ক্রমাগত বিভিন্ন মন্তব্য করার অভিযোগে ফজলুর রহমানকে গত ২৪ আগস্ট রাতে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিএনপি। নোটিশে তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়।

বিষয়:
বিএনপি
