তারেক রহমানের সঙ্গে ‘মনে রাখার মতো’ বৈঠক করেছেন খন্দকার মোশাররফ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও তার ছেলে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সোমবার (২৫ আগস্ট) লন্ডন সময় সন্ধ্যায় দুই নেতার সাক্ষাৎ হয়।
সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর এই সাক্ষাৎকারটি এমন এক পরিবেশের মধ্যে ছিল—যা চিরদিন মনে রাখার মতো। আমি বাংলাদেশের কল্যাণে আমাদের নেতা তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করি।’