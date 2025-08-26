X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
তারেক রহমানের সঙ্গে ‘মনে রাখার মতো’ বৈঠক করেছেন খন্দকার মোশাররফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৪আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৪
লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও তার ছেলে

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও তার ছেলে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন। 

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সোমবার (২৫ আগস্ট) লন্ডন সময় সন্ধ্যায় দুই নেতার সাক্ষাৎ হয়। 

সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর এই সাক্ষাৎকারটি এমন এক পরিবেশের মধ্যে ছিল—যা চিরদিন মনে রাখার মতো। আমি বাংলাদেশের কল্যাণে আমাদের নেতা তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করি।’

বিএনপিতারেক রহমান
বাংলাদেশ সফরে এবার ডাচ দলে নতুন মুখ এক ১৭ বছর বয়সী
শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় দ্বিতীয় দিনে সাক্ষ্য দেবেন ৫ জন
ডাকসু নির্বাচন: আজ থেকে প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু
ধাপে ধাপে নো মেকআপ লুক আনবেন যেভাবে
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
'মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম'
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
'শুধু বলুক সন্তানরা জীবিত নাকি মারা গেছে', সেই ১৮২ জন কোথায়?
