X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচন নিয়ে কোনও জটিলতা চায় না বিএনপি: সালাহ উদ্দিন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪১আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪১
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে কোনও জটিলতা চায় না বিএনপি। সবার ঐকমত্যে এই সরকার গঠিত হয়েছে, তত্ত্বাবধায়কের বিষয়টি পুনর্বহাল হওয়ার পরে পরবর্তী নির্বাচনে সেটি কার্যকর হতে পারে। এই সরকারের ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে প্রত্যাশা, অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই।’

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘কোনও দল নির্বাচনে অংশ না নিলে এটি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যারা বাহানা দিয়ে বয়কট করবে তারা ভবিষ্যৎ রাজনীতি থেকে নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে।’

তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির রোজার এক সপ্তাহ আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এ নিয়ে কোনও শঙ্কা নেই। তবে দুই-একটি দল বিভ্রান্তির চেষ্টা করছে, এটি তাদের কৌশল হতে পারে। ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা করি। রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা হবে এবারের নির্বাচন।’

তিনি মনে করেন, ‘পিআর বা গণপরিষদের দাবি রাজনৈতিক কৌশল, মাঠ গরম করার জন্য বক্তব্য। দেশে নির্বাচনি আমেজ বিরাজ করছে, যারাই এর বিপক্ষে কথা বলবে তারাই মাইনাস হয়ে যাবে।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘জুলাই সনদ-অঙ্গীকারনামার কিছু বিষয় অযৌক্তিক মনে করেছে বিএনপি। বিকল্প প্রস্তাব ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার সময় দেওয়া হবে। সংবিধানের ওপরে স্থান পায় এমন কোনও বিষয় গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একটি অবস্থানে পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশা।’

সালাহ উদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, ‘সংস্কারের জন্য যে সাংবিধানিক সংস্কার আনতে চাই, সেগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্ভব। বিধানগুলো আজকেই বহাল হলে কিছু বিষয় সাংঘর্ষিক হতে পারে। বিধানগুলো সংসদ নির্বাচনের পর বাস্তবায়ন করা যাবে।’

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
বিএনপিনির্বাচনসালাহউদ্দিন আহমেদ
সম্পর্কিত
ফজলুর রহমানকে হত্যার হুম‌কি ও মবের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ
তারেক রহমানের সঙ্গে ‘মনে রাখার মতো’ বৈঠক করেছেন খন্দকার মোশাররফ
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
সর্বশেষ খবর
কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি
কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি
টয়লেটের বোটকা গন্ধ দূর করার কার্যকর কিছু উপায় জেনে নিন
টয়লেটের বোটকা গন্ধ দূর করার কার্যকর কিছু উপায় জেনে নিন
স্বাস্থ্যের বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা প্রয়োজন
স্বাস্থ্যের বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা প্রয়োজন
‘ফুলবাড়ী ট্রাজেডি দিবসে’ যশোরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা
‘ফুলবাড়ী ট্রাজেডি দিবসে’ যশোরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media