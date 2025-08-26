নির্বাচন নিয়ে কোনও জটিলতা চায় না বিএনপি: সালাহ উদ্দিন

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে কোনও জটিলতা চায় না বিএনপি। সবার ঐকমত্যে এই সরকার গঠিত হয়েছে, তত্ত্বাবধায়কের বিষয়টি পুনর্বহাল হওয়ার পরে পরবর্তী নির্বাচনে সেটি কার্যকর হতে পারে। এই সরকারের ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে প্রত্যাশা, অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই।’
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘কোনও দল নির্বাচনে অংশ না নিলে এটি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যারা বাহানা দিয়ে বয়কট করবে তারা ভবিষ্যৎ রাজনীতি থেকে নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে।’
তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির রোজার এক সপ্তাহ আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এ নিয়ে কোনও শঙ্কা নেই। তবে দুই-একটি দল বিভ্রান্তির চেষ্টা করছে, এটি তাদের কৌশল হতে পারে। ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা করি। রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা হবে এবারের নির্বাচন।’
তিনি মনে করেন, ‘পিআর বা গণপরিষদের দাবি রাজনৈতিক কৌশল, মাঠ গরম করার জন্য বক্তব্য। দেশে নির্বাচনি আমেজ বিরাজ করছে, যারাই এর বিপক্ষে কথা বলবে তারাই মাইনাস হয়ে যাবে।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘জুলাই সনদ-অঙ্গীকারনামার কিছু বিষয় অযৌক্তিক মনে করেছে বিএনপি। বিকল্প প্রস্তাব ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার সময় দেওয়া হবে। সংবিধানের ওপরে স্থান পায় এমন কোনও বিষয় গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একটি অবস্থানে পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশা।’
সালাহ উদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, ‘সংস্কারের জন্য যে সাংবিধানিক সংস্কার আনতে চাই, সেগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্ভব। বিধানগুলো আজকেই বহাল হলে কিছু বিষয় সাংঘর্ষিক হতে পারে। বিধানগুলো সংসদ নির্বাচনের পর বাস্তবায়ন করা যাবে।’