X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া: মিডিয়া সেল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৬আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৬
রাত ১১টা ৪৩ মিনিটে তিনি বাসায় পৌঁছান

বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন। 

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট গুলশান চেয়ারপারসনের বাস ভবন থেকে রওনা করে রাত ৮টায় তিনি বসুন্ধরা আবাসিকের এভার কেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান। 

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শায়রুল কবির খান

বিএনপির মিডিয়া সেল জানায়, মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে রাত ১১টায় হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশ্য রওনা করেন বিএনপি চেয়ারপারসন। রাত ১১টা ৪৩ মিনিটে তিনি বাসায় পৌঁছান।

রাতে মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান সাংবাদিকদের জানান, চিকিৎসকদের পরামর্শে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ারে নেওয়া হয়।

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
বিএনপিখালেদা জিয়া
সম্পর্কিত
১৮ মাসে ১ কোটি চাকরি সৃষ্টিতে বিএনপির প্রস্তুতি রয়েছে: আমির খসরু
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এভার কেয়ারে খালেদা জিয়া
সন্ধ্যায় হাসপাতালে যাবেন খালেদা জিয়া
সর্বশেষ খবর
দুই দফায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ২০ দিন করে বিরতি
দুই দফায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ২০ দিন করে বিরতি
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
‘সন্ত্রাসী’ সুমনকে গ্রেফতারের পর পুলিশের ওপর হামলা করে ছিনিয়ে নিলো সহযোগীরা
‘সন্ত্রাসী’ সুমনকে গ্রেফতারের পর পুলিশের ওপর হামলা করে ছিনিয়ে নিলো সহযোগীরা
সর্বাধিক পঠিত
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার
মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে
মঞ্চ ৭১-এর অনুষ্ঠানে উত্তেজনালতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media