নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, বিলম্ব হওয়ার সুযোগ নেই।
রবিবার (৩১ আগস্ট) রাত ৯টায় প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে তার সরকারি বাসভবন যমুনায় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব।
মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা যথাসময়ে নির্বাচন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত দলের অন্য সদস্যরা হলেন– স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহ উদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।