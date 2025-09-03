‘নুর-লুৎফরের ওপর হামলা প্রমাণ করে হাসিনার দোসররা এখনও সক্রিয়’

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি লুৎফর রহমানের ওপর হামলা প্রমাণ করে হাসিনা ও তার দোসররা এখনও সক্রিয়। নুর-লুৎফরকে হত্যার উদ্দেশে হামলা করা হয়েছে। তাদের ওপর হামলার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনা হোক। হামলাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াবে আর গণঅভ্যুত্থানে আহতরা বিপদগ্রস্ত হবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর স্বাভাবিকভাবে মানুষ মনে করেছিল দেশে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে, শেখ হাসিনা ও তার দোসররা পালিয়েছে। কিন্তু এক বছরের ভেতরেই যে পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি তা মর্মান্তিক।
দুদু বলেন, আওয়ামী লীগ ১৬ বছর ধরে মানুষের ওপর জুলুম করেছে, লুটপাট করেছে। আর জাতীয় পার্টি তাতে সমর্থন দিয়ে গেছে। ১৪ দল এখন পর্দার অন্তরালে চলে গেছে। হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ভারতে পালিয়ে গেছে। কিন্তু নুর ও লুৎফরের ওপর হামলার মধ্য দিয়ে প্রমাণ পেয়েছি, হাসিনা ও তার দোসররা এখনও সক্রিয়।