তারেক রহমানের দৃষ্টি কামনা করেছেন ঢাকা ১৮ আসনের বিএনপির অনুসারীরা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঢাকা ১৮ আসনের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির বিগত কমিটির সদস্য হাফিজুর রহমান সাগিরের সই করা একটি চিঠিতে তারা দলের বিষয়ে দলীয় প্রধানকে জানাতে চেয়ে একটি চিঠিও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, সেই চিঠিটি ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
তবে ঢাকা মহানগর উত্তরের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, এম কফিল উদ্দীন আহমেদ ও মোহাম্মদ আফাজউদ্দিন চিঠির অনুলিপি গ্রহণ করেছেন।
জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির বিগত কমিটির সদস্য হাফিজুর রহমান সাগির বলেন, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি কখনই কোনও চিঠি গ্রহণ করে না। আমরা আগেও অনেক বার চিঠি দিয়েছি। তখনও গ্রহণ করেনি।’
বিমানবন্দর থানা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এস এম নুরুল ইসলাম নুরু বলেন, ‘আমরা এই মুভমেন্টটা করেছি— আমাদের সাংগঠনিক পরিচয়ের জন্য। এটি আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের একটি চলমান মুভমেন্ট। নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথে এটি চলমান থাকবে।’
উল্লেখ্য, মহানগর উত্তরের কমিটি গঠনে বিভিন্ন সময় অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর ত্যাগী নেতাকর্মীরা দলের পক্ষে কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও পদায়নের ক্ষেত্রে বার বার বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এসব বৈষম্যের বিষয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে জানাতেই এই চিঠিটি দেওয়া হয়।