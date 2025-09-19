বিপ্লবী সংগঠন না থাকলে বিপ্লব হয় না: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজ যে হতাশা এসেছে তার মূল কারণ সংগঠনের অভাব। বিপ্লবী সংগঠন না থাকলে বিপ্লব হয় বলে আমার মনে হয় না।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় বাংলা অ্যাকাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে প্রয়াত রাজনীতিবিদ ও লেখক বদরুদ্দীন উমরের শোকসভায় তিনি এসব কথা বলেন। শোকসভাটি শুরু হয় বিকাল সাড়ে ৩টা নাগাদ। বদরুদ্দীন উমরের স্মরণে বক্তব্য দেন দেশের বিভিন্ন লেখক, এক্টিভিস্ট ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।
বদরুদ্দীন উমরকে স্মরণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, আমি বহু আগে থেকেই তার ভক্ত, তার লেখাগুলো যখন পড়তাম। আমার বাবার কাছে তার বাবার সম্পর্কে জেনেছি। বদরুদ্দীন উমর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের যে আদর্শ, তাদের লড়াই-সংগ্রাম সেটা তিনি করে গেছেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, বর্তমান সময়ে যারা রাজনীতি করছেন তারা বদরুদ্দীন উমরের কাছে অনেক ছোট। তিনি কখনও কম্প্রোমাইজ করেননি। আজ যারা নতুন প্রজন্মের তারা বদরুদ্দীন উমরের কাছ থেকে কতটুকু নিতে পেরেছেন আমার জানা নেই।
তিনি বলেন, বদরুদ্দীন উমর বলতেন, সংগঠন সংগঠন সংগঠন। বিপ্লব তখনই সফল হয় যখন সংগঠন থাকে।