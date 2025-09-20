দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করাই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার: মঈন খান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দুর্নীতি নির্মূল করা। লক্ষ্য করুন দুর্নীতির ফলে কারা লাভবান ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত? দুর্নীতির ফলে লাভবান হয় দেশের ধনীরা। দুর্নীতি নির্মূল করাই হবে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয়তাবাদী ব্যাংক-বিমা পেশাজীবী পরিষদের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
মঈন খান বলেন, দেশের একটি গোষ্ঠী যারা ধনি—শুধু তাদের জন্য আমরা কাজ করি, তাদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করি, তাদের সুবিধার জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করি, তাদের লোপাট করে দেওয়ার জন্য যদি আমরা সহায়তা করি। দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে যদি দরিদ্র মানুষকে শোষণ করে, অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়, তাহলে এই দেশের ১৮ কোটি মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকতে পারবে না।
তিনি বলেন, বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে আওয়ামী সরকার। এটা গ্রামের সাধারণ মানুষ বুঝবে না। আমি বোঝার জন্য বলেছি, যেই টাকা পাচার করে নিয়ে গেছে তা দিয়ে ১০০টি পদ্মা সেতু তৈরি করা যেতো। ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের ৫ বছরের বাৎসরিক বাজেটের সমান। যেগুলো এই দেশের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের টাকা। যেটাই হচ্ছে বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতা বাংলাদেশের মানুষকে সত্যিকারভাবে বুঝতে হবে।