শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করাই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার: মঈন খান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫
বক্তব্য দিচ্ছেন ড. আব্দুল মঈন খান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দুর্নীতি নির্মূল করা। লক্ষ্য করুন দুর্নীতির ফলে কারা লাভবান ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত? দুর্নীতির ফলে লাভবান হয় দেশের ধনীরা। দুর্নীতি নির্মূল করাই হবে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয়তাবাদী ব্যাংক-বিমা পেশাজীবী পরিষদের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

মঈন খান বলেন, দেশের একটি গোষ্ঠী যারা ধনি—শুধু তাদের জন্য আমরা কাজ করি, তাদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করি, তাদের সুবিধার জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করি, তাদের লোপাট করে দেওয়ার জন্য যদি আমরা সহায়তা করি। দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে যদি দরিদ্র মানুষকে শোষণ করে, অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়, তাহলে এই দেশের ১৮ কোটি মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকতে পারবে না। 

তিনি বলেন, বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে আওয়ামী সরকার। এটা গ্রামের সাধারণ মানুষ বুঝবে না। আমি বোঝার জন্য বলেছি, যেই টাকা পাচার করে নিয়ে গেছে তা দিয়ে ১০০টি পদ্মা সেতু তৈরি করা যেতো। ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের ৫ বছরের বাৎসরিক বাজেটের সমান। যেগুলো এই দেশের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের টাকা। যেটাই হচ্ছে বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতা বাংলাদেশের মানুষকে সত্যিকারভাবে বুঝতে হবে।

বিএনপিআওয়ামী লীগদুর্নীতিমানি লন্ডারিংড. আব্দুল মঈন খান
ছাত্র প্রতিনিধিদের সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি: সালাহউদ্দিন
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
নরসিংদীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে এবার দ্বিতীয় খুন
আবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল পাকিস্তানের 
রেলওয়ের বৈধ লিজগ্রহীতার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ
মোহাম্মদপুরের এসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার: যা বলছে পুলিশ
যে কারণে থানায় হামলা মামলায় নিক্সন চৌধুরী প্রধান আসামি, পুলিশের ব্যাখ্যা
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
